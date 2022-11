Akkoord voor volledig toegankelijk openbaar vervoer in 2040

Iedereen moet met het openbaar vervoer kunnen reizen. Ook mensen met een beperking. Dat staat in het Bestuursakkoord ‘Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022-2032’, dat maandag 7 november werd ondertekend door regionale bestuurders, ov-bedrijven en het Rijk. Gedeputeerde Mobiliteit Fleur Gräper-van Koolwijk zette haar handtekening namens de provincie Groningen en het ov-bureau.

Toegankelijk voor iedereen

In het akkoord staan afspraken om ervoor te zorgen dat in 2040 het openbaar vervoer volledig toegankelijk is voor iedereen. In Nederland hebben 2 miljoen mensen een beperking. Ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Zij ervaren nog obstakels in het openbaar vervoer, waardoor zij er geen of weinig gebruik van maken.

Afspraken

In het akkoord staat verder dat de reisinformatie eenvoudiger en duidelijker wordt, de toegankelijkheid van haltes en perrons wordt verbeterd en dat er vaker hulp wordt geboden om ervoor te zorgen dat iedereen met het openbaar vervoer kan reizen. Ook is afgesproken dat mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties worden betrokken bij het maken van nieuw beleid.

Foto: Provincie Groningen