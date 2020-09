Al acht slimme fietskluizen op hubs in Groningen en Drenthe

Al acht hubs in Groningen en Drenthe hebben slimme fietskluizen. Hubs zijn plekken waar reizigers kunnen overstappen van het ene op het andere vervoermiddel. Reizigers kunnen hun fiets veilig stallen in de kluis, voordat ze overstappen op de bus of een ander vervoermiddel. In de kluis zit ook een oplaadpunt, waarmee de elektrische fiets opgeladen kan worden. Afhankelijk van het gebruik van de fietskluizen kijken de provincies Groningen en Drenthe op welke hubs ze er in de toekomst nog meer gaan plaatsen.

Reserveren met een app

Er staan op dit moment in totaal acht fietskluizen op hubs in Groningen en Drenthe, waarvan vier in de provincie Groningen. In Groningen staan ze op P+R Leek/A7, busstation Stadskanaal, station Zuidhorn en Vlagtwedde (halte de Marke). Reizigers kunnen de kluis huren voor een uur, een dag of meerdere dagen. De kluizen zijn te reserveren en openen via de app ‘Fietskluizen’. Ook is op de app te zien hoeveel kluizen er op dat moment beschikbaar zijn. Een fietshuis huren kost € 0,10 per uur, met een maximum van € 0,75 per dag.

Voorzieningen op hubs

Hubs hebben naast fietskluizen nog andere voorzieningen, zoals watertappunten, WiFi of elektrische laadpalen. Deze voorzieningen maken het voor reizigers mogelijk om gemakkelijk, comfortabel en duurzaam te reizen.

Foto: Provincie Groningen