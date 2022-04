Al meer dan 15.000 Fietsritjes gemaakt in unieke challenge

De populaire wandelapp ‘Ommetje‘ van de Hersenstichting biedt exclusief voor Groningen de kans om punten te verdienen met fietsritjes. Groningers weten deze pilot goed te vinden. Sinds de start van de pilot zijn er al meer dan 15.000 fietsritjes gemaakt. Groningen is de eerste provincie in Nederland met een uitbreiding voor fietsers in de Ommetje-app. Daarmee wordt het leuker om vaker de fiets te pakken.

Eenvoudig meedoen

Alle Groningers kunnen eenvoudig meedoen aan Fietsritje. De fietsapp is geïntegreerd in de bestaande Ommetje-app en te activeren met de code ‘FIETSRIT’ op de persoonlijke accountpagina. De Fietsritje Challenge loopt nog tot 9 mei en werkt grotendeels hetzelfde als Ommetje. Deelnemers kunnen zich inschrijven in de eigen gemeente en persoonlijke fietsdoelen stellen. Deelnemers kunnen nu de ‘fietsfanaat’-badge verdienen. Met het behalen van deze badge zijn leuke prijzen winnen.

Win Kubie-Sokken

De mascotte van Groningen Bereikbaar is een groen, vierkant poppetje genaamd Kubie. Speciaal voor de Fietsritje Challenge deelt Kubie sokken uit. De eerste 100 nieuwe deelnemers aan Fietsritje ontvangen zo’n uniek paar sokken thuis.

Operatie Julianaplein

Het is geen toeval dat de Challenge op hetzelfde moment loopt als ‘Operatie Julianaplein’. Tijdens deze grote wegwerkzaamheden in de stad Groningen is de fiets een goed alternatief vervoersmiddel. Meer mensen op de fiets naar Groningen betekent minder verkeersdrukte op de wegen rondom de stad. Meer informatie over het Fietsritje is te vinden op www.fietsritje.nu.



Foto: Provincie Groningen