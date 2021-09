Al tien dorpshuizen willen hulp bij verduurzaming van hun pand

Al tien dorpshuizen in onze provincie zijn geïnteresseerd in ondersteuning bij het verduurzamen van hun pand. Op 23 en 28 september vonden informatiebijeenkomsten plaats over de verduurzaming van dorpshuizen. Daaraan namen zo’n twintig dorpsorganisaties deel. De helft daarvan gaf aan wel ondersteuning te willen om hun pand duurzamer te maken.

Duurzaamheidscoach

De provincie organiseerde de bijeenkomsten samen met de Vereniging Groninger Dorpen om bestuurders van dorpshuizen te informeren over het ontzorgingsprogramma verduurzamen maatschappelijk vastgoed. Tot eind 2023 kunnen eigenaren van maatschappelijke instellingen die hun panden willen verduurzamen hier ondersteuning bij krijgen. Het ontzorgingsprogramma is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en wordt in alle provincies aangeboden. De provincie Groningen heeft voor de ondersteuning een duurzaamheidscoach aangetrokken. De provincie betaalt de ondersteuning; de dorpshuizen moeten zelf de verduurzamingsmaatregelen betalen.

Boven Pekela al energieneutraal

Tijdens de bijeenkomsten vertelde Ferdi Venema van dorpshuis De Riggel uit Boven Pekela hoe dit dorpshuis al is verduurzaamd. Het dorpshuis is inmiddels energieneutraal en van het gas af. Met de besparing op de energierekening houden de gebruikers van het dorpshuis nu meer geld over voor activiteiten van verenigingen.

Financiering

De duurzaamheidscoach kan dorpshuizen helpen met advies over hoe hun pand verduurzaamd kan worden maar ook hoe ze dit kunnen financieren en organiseren. Tijdens de bijeenkomsten waren er veel vragen over financiering en of de investering wel de moeite waard is. Volgens de duurzaamheidscoach valt op veel plekken winst te behalen, bijvoorbeeld door apparatuur en installaties beter in te regelen of de verwarming uit te zetten als er geen mensen in het pand zijn. Voor verdergaande maatregelen, zoals het verbeteren van de isolatie, nieuwe installaties en duurzame opwekking van energie, kan de coach helpen bij het vinden van financiering. Geïnteresseerd organisaties kunnen zich nog steeds aanmelden voor advies van de duurzaamheidscoach.

Foto: Provincie Groningen