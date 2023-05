Alle informatie voor vaarrecreant in Groningen op één plek

PROVINCIE – Wie recreatief wil varen in Groningen kan vanaf nu alle informatie vinden op het ‘Informatiepunt varen in Groningen’: routesingroningen.nl/varen. Op deze website van Routebureau Groningen staat praktische informatie over vaarwegen en zelfbedieningssleutels met uitgiftepunten. Ook kunnen vaarrecreanten hier verbeterpunten, ervaringen en tips op het water melden. Verder staan de actuele bedieningstijden voor bruggen en sluizen nu op één plek.

(foto: Stella Dekker)

Vaarkaart Groningen

Ook is er een nieuwe toeristische vaarkaart gemaakt met daarop vaarwegen, diverse jachthavens en 15 leuke uitjes langs vaarroutes in Groningen en een verwijzing naar de website van Routebureau Groningen. De kaart ligt vanaf 4 mei bij verschillende uitgiftepunten in de provincie, zoals jachthavens en toeristische informatiepunten. Met deze vaarkaart geven we inspiratie om Groningen op en langs het water te beleven.

Gastvrij onthaal

Op routesingroningen.nl/varen staat alle benodigde informatie om de vaarrecreant zo goed mogelijk te informeren. Door alles op één plek en digitaal aan te bieden is de informatie makkelijker vindbaar en beter bij te houden. Gedeputeerde Mirjam Wulfse: “We willen de varende bezoekers een gastvrij Groningen bieden. Door deze informatie digitaal aan te bieden, zorgen we ervoor dat de informatie gedurende het hele vaarseizoen up to date blijft.”

Informatiepunt Varen in Groningen

Theo Berends, voorzitter Routebureau Groningen: “Naast het beheren, verbeteren en ontwikkelen van bestaande fiets- en wandelroutes, is het voor Routebureau Groningen een logisch vervolg om ook voor de vaarrecreant informatie en routes aan te bieden. Met het Informatiepunt Varen in Groningen maken we onze provincie nog aantrekkelijker en klantvriendelijker voor verschillende doelgroepen. Kom je onderweg een kapotte steiger tegen? Of zag je onjuiste brugtijden op onze website? Laat het ons weten. Zo houden we samen de vaarinformatie kloppend en actueel.”

Foto: Provincie Groningen