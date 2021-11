Alle toeristische tips straks op één plek

Waar kun je het lekkerste eten in Westerwolde? Waar kan ik naar een expositie in Het Hogeland? En wat valt er te ontdekken in de Veenkoloniën? Binnenkort is al het toeristische aanbod in onze provincie te vinden op één plek: visitgroningen.nl. De provincie, Vereniging Groninger Gemeenten, Marketing Groningen en regionale marketingorganisaties gaan intensiever samenwerken op het gebied van toerisme en presenteren al het moois van Groningen op één website.

Vernieuwde website

De partijen gaan samenwerken om Groningen digitaal op de kaart zetten en het toeristisch aanbod beter online vindbaar te maken voor bezoekers en bewoners. Iedereen die een bezoek brengt aan onze provincie kan straks op visitgroningen.nl zoeken naar de beste bezienswaardigheden, uitjes, restaurants en overnachtingen. In maart 2022 moet de vernieuwde website klaar zijn.

Beter vindbaar

Een centrale website heeft voordelen voor de bezoeker en de regio. De bezoeker vindt al het toeristische aanbod straks op één plek en hoeft niet te zoeken in allerlei websites. Bovendien heeft één centrale website een groter bereik dan meerdere losse websites. Nu hebben alle regio’s nog een eigen website met informatie. Die websites worden vervangen door een eigen omgeving in visitgroningen.nl. Visitgroningen.nl is straks ingedeeld in zeven toeristische regio’s: Waddenland, Westerkwartier, Westerwolde, Eemsdelta, Oldambt, Midden-Groningen en Veenkoloniën. Het uitgesproken karakter van elke regio moet ook terugkomen in het toeristische aanbod.

Samenwerking

Marketing Groningen en marketingorganisaties uit de regio gaan nauw samenwerken. De regio wordt vertegenwoordigd door stichting Promotie Waddenland, Ondernemersvereniging gemeente Groningen, Marketing Midden-Groningen, Top van Groningen, Stichting Marketing Oldambt en Stichting Promotie Westerwolde. Vanaf 1 januari 2022 gaan de gemeenten Oldambt, Westerwolde, Stadskanaal, Pekela en Veendam over in Stichting ZO Groningen.



Foto: Provincie Groningen