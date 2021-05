Amerikaans medisch bedrijf SHINE komt naar Veendam

VEENDAM – Het Amerikaanse bedrijf SHINE komt met een Europese vestiging naar de gemeente Veendam. Het bedrijf maakt medische isotopen. Dat zijn basisstoffen die nodig zijn voor het onderzoek naar kanker. SHINE maakte zijn komst bekend tijdens een gezamenlijke persconferentie op 19 mei met de gemeente Veendam en de provincie Groningen. De Europese vestiging van het bedrijf wordt vanaf 2023 gebouwd in de gemeente Veendam.

Banen

De nieuwe fabriek komt naast het industrieterrein Dallen II bij Wildervank. De komst van SHINE levert ongeveer 200 banen op, zowel op mbo-, als op hbo- en universitair niveau. Daarnaast is er werk voor toeleveranciers. Ook de bouw van de fabriek zelf zorgt voor werkgelegenheid. SHINE zegt daarbij zoveel mogelijk gebruik te gaan maken van lokale partijen. De fabriek krijgt de oppervlakte van een half voetbalveld en wordt tussen 2023 en 2025 gebouwd.

Werkgelegenheid en innovatie

Voor Groningen is het belangrijk dat er voor de langere termijn wordt geïnvesteerd in werkgelegenheid en innovatie. De vestiging van bedrijven in de duurzame energiesector en innovatieve bedrijven zoals SHINE geeft het noordoosten van Groningen een impuls. Het zorgt voor groei van werkgelegenheid en voor sociaaleconomische ontwikkeling. Daarnaast kan SHINE een bijdrage leveren in het delen van kennis op het gebied van medisch en wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met bijvoorbeeld de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool en het Kernfysisch Versnellersinstituut in Groningen.

Foto: Provincie Groningen