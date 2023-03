Ard van der Tuuk informateur in Groningen

Ard van der Tuuk, burgmeester van het Westerkwartier, is aangewezen als verkenner en informateur. Dat is gebeurd op voorstel van BBB, tijdens het lijsttrekkersoverleg op de dag na de verkiezingen. De lijsstrekkers stemden unaniem in met het voorstel.

Lees meer in de persverklaring van Gouke Moes, lijsttrekker van BBB.

Foto: Provincie Groningen