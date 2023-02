Arriva-treinen in Noorden rijden op duurzame brandstof

Alle Arriva-treinen in Groningen en Friesland rijden voortaan op een duurzamere brandstof: Hydrotreated Vegetable Oil (HVO). Het rijden op HVO-brandstof zorgt voor 90% minder Co2-uitstoot vergeleken met rijden op diesel.

68 treinen

De 18 WINK-treinen rijden sinds de ingebruikname in 2021 al op HVO. Daarnaast werden de afgelopen periode de 50 GTW-treinen op de noordelijke lijnen ook klaargemaakt om te rijden op HVO. Reizigers kunnen de HVO-treinen herkennen door een HVO-sticker op de trein.

Pilot met twee GTW-treinen

Voordat Arriva besloot om alle treinen in Groningen en Friesland op HVO te laten rijden, vond er een pilot met twee GTW-treinen plaats. Op deze manier kon Arriva in de praktijk leren over het gebruik van HVO in treinen. Uit deze pilot in 2021 en 2022 bleek dat het rijden op HVO voor alle treinen op de noordelijke lijnen mogelijk was.

Emissieloos treinvervoer

De overgang van de treinen op HVO-brandstof is een belangrijke stap op weg naar emissieloos treinvervoer in het Noorden. In Groningen en Friesland doen we ook proeven met waterstof- en batterijtreinen. Vanaf 2027 rijden er batterijtreinen tussen Leeuwarden en Harlingen Haven.

Foto: Provincie Groningen