Artikel 1 van de Grondwet verbeeld in het provinciehuis

In opdracht van Provinciale Staten van Groningen zijn vandaag twee kunstwerken gepresenteerd in de entrees van het provinciehuis. De kunstwerken verbeelden op een unieke manier artikel 1 van de Grondwet. Het gaat om het kunstwerk ‘Artikel 1’ van Jan Hamstra (ingang Sint Jansstraat 4) en het kunstwerk ‘Herinneren is vergeten’ van Marnix Sixma (ingang Martinikerkhof 12). Met de kunstwerken willen de Staten iedere bezoeker van het provinciehuis herinneren aan de betekenis en het belang van het artikel.

‘Artikel 1’

In het kunstontwerp van Jan Hamstra gaven de aansprekende herkenbare historische figuren de doorslag. Het ontwerp vertaalt op een bijzondere manier een abstract artikel door groepen mensen zichtbaar te maken die hebben gevochten voor de strekking van artikel 1.

‘Herinneren is vergeten’

Het werk van Marnix Sixma bestaat uit tegels die op de vloer liggen en als fundering een weerspiegeling geven van de fundamentele betekenis van artikel 1. In de tegels is de tekst ‘herinneren is vergeten’ verwerkt wat op een treffende en symbolisch manier herinnerd aan artikel 1.

Motie

Provinciale Staten hebben via een motie opdracht gegeven artikel 1 van de Grondwet zichtbaar te maken in de entrees van het provinciehuis. Zes kunstenaars werden uitgenodigd een ontwerp te maken voor de verbeelding van artikel 1. Bij ieder kunstwerk hangt een bordje met de tekst van artikel 1, in het Nederlands en in het Gronings. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd de kunstwerken te komen bekijken in het provinciehuis.



Foto: Provincie Groningen