Asfaltonderhoud N987 tussen Siddeburen en Wagenborgen

Van dinsdag 25 mei tot en met zaterdag 5 juni wordt gewerkt aan de provinciale weg N987 tussen Siddeburen en Wagenborgen. De N987 krijgt nieuw asfalt en de inrichting van een 60-kilometerweg. De bushalte bij de Wilderhofsterweg wordt aangepast. Het verkeer wordt omgeleid via de N33 en de N362.

Asfaltonderhoud

De provinciale weg tussen Siddeburen en Wagenborgen krijgt nieuw asfalt. Een aantal inritten langs de weg worden herstraat om hoogteverschil in de aansluitingen te overbruggen. De N987 krijgt de inrichting van een 60-kilometerweg. De kruisingen krijgen rood asfalt en markering die de fietsoversteken en zijwegen accenturen.

Stremming

De uitvoering van de werkzaamheden is van dinsdag 25 mei tot uiterlijk zaterdag 5 juni. Tijdens de werkzaamheden is de N987 gestremd voor het (doorgaande) verkeer tussen de aansluiting Oudeweg richting N33 en de versmalling van de komgrens Wagenborgen nabij de Dellenweg. Zowel de aansluiting Oudeweg als de Dellenweg blijven bereikbaar. De fietsers kunnen gebruik blijven maken van het naastliggende fietspad.

Bushalte Wilderhofsterweg

De huidige bushalte ter hoogte van de Wilderhofsterweg krijgt zogenaamde perronblokken en een betonstrook waarop de bus deels kan stoppen. Dit maak het in- en uitstappen eenvoudiger. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd na de stremmingsperiode en duren tot uiterlijk half juli vanwege het uitharden van het beton.

Omleiding en sluipverkeer

De omleidingroute voor doorgaand verkeer tussen Siddeburen en Wagenborgen verloopt via de N33 en de N362. Langzaam verkeer wordt omgeleid via de Ooster Zandenweg, Weereweg, Ideweersterweg en Familie Bronsweg. Om sluipverkeer te ontmoedigen is, in afstemming met de gemeente, besloten de Leentjerweg vanaf de Oudeweg af te sluiten voor het verkeer. Het is hierdoor niet mogelijk om via de Leentjerweg richting de Oostwoldjerweg te rijden.

Foto: Provincie Groningen