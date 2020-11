Autonoom rijdende auto haalt ruim 70 kilometer per uur op testbaan

Het is gelukt om voor het eerst een kleine personenauto zonder bestuurder op hoge snelheid te laten rijden (72 kilometer per uur) en op afstand tot stilstand te brengen. De rit vond plaats begin november tijdens een testdag van de provincie Groningen en RobotTUNER, partners van Hive mobility, een netwerkorganisatie die zich bezighoudt met slimme en innovatieve oplossingen rondom verkeer en vervoer.

Nieuwe technieken

De provincie en RobotTUNER gebruikten tijdens deze testdag samen met DroneHub GAE een oude landingsbaan van Groningen Airport Eelde, om nieuwe autonome (zelfrijdende) technieken uit te proberen. Op de testdag werd een Renault Twizy gebruikt. De auto zonder bestuurder haalde een maximale snelheid van 72 kilometer per uur en werd vervolgens op afstand stopgezet. Het lukte de Twizy ook om zonder bestuurder zelf op tijd te stoppen voor een overstekende robot.

Cruciaal

Rijden op zo’n hoge snelheid en zonder steward is niet eerder vertoond. Voor de ontwikkeling van autonoom vervoer op de weg zijn beide onderdelen cruciaal. Bovendien is de gebruikte techniek universeel toepasbaar. Tot nu toe reden de geteste autonome shuttles met een snelheid van ongeveer 15 kilometer per uur en altijd met een steward aan boord. Daardoor zijn deze voertuigen nog niet geschikt om in te zetten voor het openbaar vervoer, bijvoorbeeld als aanvulling op bestaande lijnen in het landelijk gebied.

Betrouwbaar en interactie

Na de geslaagde test met rijden op hoge snelheid zonder bestuurder wordt verder gewerkt aan de betrouwbaarheid en de interactie met andere weggebruikers. Als de veiligheid van de autonome techniek bewezen is, kan er ook getest worden op de openbare weg.

Autonoom vervoer

Het noorden van Nederland loopt in Europa voorop als het gaat om testen met autonoom vervoer. Het is de enige regio waar zowel wordt getest op de weg, als op het spoor, in de lucht en op het water. Het noorden is geschikt als testregio vanwege de goede infrastructuur. Autonoom vervoer heeft veel potentie in het landelijk gebied. Het kan de bereikbaarheid en leefbaarheid vergroten.

Video

Meer over de testdag met autonoom vervoer is te zien in deze YouTube video.

Foto: Provincie Groningen