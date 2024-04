Aziatische hoornaar gezien? Meld het dan!

Er komen steeds meer Aziatische hoornaars voor in Nederland. De Aziatische hoornaar lijkt op een wesp maar is iets groter. Hij is te herkennen aan zijn zwarte voelsprieten en borststuk. De hoornaar is schadelijk voor insecten die van nature in ons land voorkomen. Als je een nest of een Aziatische hoornaar ziet, meld het dan direct. Maak een foto van het dier, noteer de locatie en meld dit vervolgens op waarneming.nl. Op basis van deze melding kan de provincie nesten opsporen en bestrijden. Aziatische hoornaars zijn over het algemeen niet agressief, maar kunnen wel aanvallen als hun nest wordt verstoord.

Meer informatie op www.nvwa.nl/onderwerpen/aziatische-hoornaar.

Foto: Provincie Groningen