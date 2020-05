Basisscholen van start met aangepast fietsspel HiBike

Basisscholen in Schildwolde, Stadskanaal en Ter Apel zijn deze week begonnen met het fietsspel HiBike. Tot aan de zomervakantie kunnen leerlingen punten verdienen met fiets- en wandelactiviteiten. Alleen, met klasgenoten, vrienden of hun ouders.

Oproep overheid

Juist in deze tijd van coronamaatregelen is fietsen en lopen belangrijk. De overheid roept op om zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school te komen, omdat dit minder ruimte en drukte oplevert onderweg. Zo kan iedereen veilig naar school komen. Bovendien is fietsen en wandelen gezond. Doordat we meer thuis zitten is dagelijkse beweging erg belangrijk, zowel voor ouders als kinderen.

Coronaproof

De HiBike-game is daarom aangepast en coronaproof gemaakt. De startbijeenkomst op het schoolplein is vervangen door een introductiefilm die ouder en kind samen thuis bekijken. De rol van de sportcoach is ook anders: die staat digitaal voor de deelnemers beschikbaar voor hulp en tips.

Levels

De HiBike-game bestaat uit drie levels. De leerlingen kunnen per fiets- (of loop)activiteit een sticker behalen. Met een vol stickervel krijgen de leerlingen een festivalbandje en mogen ze door naar het volgende level. De leerlingen kunnen individueel en met de schoolklas punten verdienen. Ook ouders van de leerlingen worden met HiBike gestimuleerd om mee te doen.

Basisscholen

De deelnemende basisscholen zijn De Meent (Schildwolde), Piet Prinsschool (Stadskanaal), Gerardusschool (Ter Apel) en Bonifatiusschool (Ter Apel).

Contact

Na de zomervakantie kunnen ook andere basisscholen in de provincie deelnemen aan HiBike. Geinteresseerde scholen kunnen contact opnemen met Huis voor de Sport Groningen via email: info@hvdsg.nl of telefoon: 050 87 001 00.

Foto: Provincie Groningen