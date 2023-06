BBB, PvdA, ChristenUnie en Groninger Belang presenteren hoofdlijnenakkoord

De BBB, PvdA, ChristenUnie en Groninger Belang hebben hun hoofdlijnenakkoord ( PDF-bestand, 5 MB) gepresenteerd, getiteld ‘Veur Mekoar’. De presentatie vond donderdagochtend 29 juni plaats in het provinciehuis. De kandidaat-gedeputeerden zijn Henk Emmens (BBB), Tjeerd van Dekken (PvdA), Johan Hamstra (ChristenUnie), Bram Schmaal (Groninger Belang) en Susan Top (partijloos). De installatie van het college van Gedeputeerde Staten en het debat over het akkoord vindt plaats tijdens een Provinciale Statenvergadering op 5 juli.

Meer informatie is te vinden in het persbericht ( PDF-bestand, 223 KB) van de vier partijen. In de bijlage van het persbericht is de portefeuilleverdeling ( PDF-bestand, 115 KB) te vinden. Lees ook de aanbiedingsbrief ( PDF-bestand, 51 KB) van formateur Ard van der Tuuk aan commissaris van de Koning René Paas.

Foto: Provincie Groningen