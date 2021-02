Bebouwde kom Vlagtwedde en Enumatil gestremd door vorstschade

Delen van de bebouwde kom in Vlagtwedde en Enumatil zijn een paar dagen gestremd voor autoverkeer. Het gaat om schade aan de provinciale weg N365 en N978 na de vorstperiode. Het herstel duurt een paar dagen. De omleidingen zijn met borden aangegeven.

N365 Vlagtwedde

De bebouwde kom in Vlagtwedde is gestremd voor doorgaand verkeer vanaf de rotonde tot aan de Schoolstraat. De herstelwerkzaamheden aan de N365 duren tot vrijdagmiddag 26 februari.

N978 Enumatil

De bebouwde kom in Enumatil is gestremd voor doorgaand verkeer vanaf de brug over het Hoendiep tot de kruising Dorpsstraat/De Klap. De N978 is woensdag 24 februari aan het eind van de middag weer open voor verkeer.

Opdooi

Na een vorstperiode komt het vaker voor dooiwater niet weg kan zaken door de bevroren grond onder de bestrating. Vooral bij klinkerverharding. Hierdoor kan de grond zijn stabiliteit verliezen. Het wegdek drijft dan als het ware op het grondwater. Het wegdek kan hierdoor kapot worden gereden. De wegen zijn gedeeltelijk afgesloten om verdere schade aan de rijbaan te voorkomen en voor de veiligheid van de weggebruiker.

Foto: Provincie Groningen