Bediening vijf provinciale vaarwegen verruimd voor recreatievaart

De bruggen en sluizen op een aantal vaarwegen worden vanaf zaterdag 6 juni weer bediend voor de recreatievaart. Het gaat om de bruggen en sluizen op het Aduarderdiep, het Noord-Willemskanaal, het Reitdiep (inclusief de Dorkwerdersuis), de Rensel en het Winschoterdiep. Er is voorlopig bediening van maandag tot en met zondag, tussen 9.00 en 17.00 uur.

Aanmelden niet meer nodig

Dit betekent dat vanaf donderdag 4 juni telefonisch aanmelden 72 uur van tevoren ook niet meer nodig is. Het telefoonnummer is niet meer bereikbaar. Er is kans dat de wachttijden bij bruggen, en vooral bij sluizen, vanwege de coronarichtlijnen van het RIVM, langer duren dan normaal. Naar verwachting gaan de Groevesluizen Noord en Zuid en de Slochtersluis vanaf zaterdag 13 juni weer open.

Lokaal bedienen

Provinciemedewerkers bedienen de bruggen en sluizen op afstand, vanuit een centrale bedienpost. Vanwege de coronamaatregelen kunnen er minder medewerkers aanwezig zijn in het gebouw dan nodig is voor reguliere bediening. Daardoor was de gebruikelijke dienstverlening de afgelopen tijd niet mogelijk. Bruggen en sluizen worden nu zoveel mogelijk ter plekke bediend. Daarvoor hebben we extra menskracht in moeten zetten, met de juiste opleiding.

Foto: Provincie Groningen