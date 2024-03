Bekijk het webinar VLOED terug

Heeft u het drukbezocht webinare gemist? U kunt deze terugkijken via onderstaande link

Bekijk nu het webinar

Uitdagingen in het Eems-Dollard-gebied

In het kustgebied van de Eems-Dollard staan we voor verschillende uitdagingen. De zeespiegel stijgt, de bodem daalt en de toekomst van de landbouw en de natuur staan onder druk. Hoe zorgen we dat komende generaties hier veilig kunnen blijven wonen, werken en recreëren? Deze uitdagingen vragen om een samenhangende aanpak. Want juist in die samenhang zien we kansen. We kunnen de natuur van de Eems-Dollard verbeteren, we kunnen laag gelegen (landbouw)percelen ophogen en de Dollarddijk versterken met gerijpte klei van dichtbij.

Foto: Provincie Groningen