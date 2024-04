Berichten over uw Buurt in uw inbox

Met deze e-mail wil de overheid u beter informeren over zaken die spelen in uw eigen buurt. Ook wordt het hiermee duidelijk hoe u inspraak kunt krijgen of bezwaar kunt indienen.

U ontvangt een welkomstmail

Iedere inwoner van Nederland van 25 jaar en ouder waarvan het e-mailadres bekend is bij MijnOverheid krijgt eerst een welkomstmail. Als inwoner van de provincie Groningen ontvangt u deze e-mail tussen 15 en 19 april. Wanneer u de e-mail precies krijgt, hangt af van de gemeente waar woont.

In de e-mail staat alle informatie die u nodig heeft. Via MijnOverheid kunt u instellen hoe vaak u de e-mail wil ontvangen en hoe groot het gebied is waar de bekendmakingen over gaan. Wilt u geen e-mails ontvangen? Dan kunt u zich direct en eenvoudig weer afmelden.

Controleer het mailadres van de verzender

U ontvangt de e-mail van Overheid.nl. In deze e-mail staan links naar websiteadressen zodat u makkelijk en snel toegang heeft tot de informatie. Helaas zijn op internet ook criminelen actief. Via links in nagemaakte e-mails proberen zij u te lokken naar valse websites (phishing). Controleer daarom altijd eerst de verzender (noreply@overheid.nl) voordat u op een link klikt.

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over ‘Berichten over uw Buurt’? Er is een speciale informatiepagina op Overheid.nl met meer informatie over Berichten over uw Buurt.



Foto: Provincie Groningen