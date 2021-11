Bermen tussen Vlagtwedde en Bourtange verstevigd

PROVINCIE – De berm van de provinciale weg N365 tussen Vlagtwedde en Bourtange wordt op vier plekken verstevigd. De werkzaamheden hiervoor duren van maandag 29 november tot uiterlijk vrijdag 24 december. Doorgaand verkeer kan de N365 blijven gebruiken. Wel is tijdens de werkzaamheden een rijstrook afgezet en geldt een lagere maximumsnelheid.

Gevaarlijke situaties

In vier weken worden de bermen aan de noordkant van de Vledderkamp en Bourtangerstraat aangepakt. Deze bermen zijn in slechte staat en dat levert gevaarlijke situaties op voor het verkeer. De bermen worden verstevigd door het aanbrengen van grasbetontegels. Deze bermverharding is niet geschikt voor de zuidkant van de N365, omdat hier veel bomen staan en de boomwortels beschadigd kunnen worden.

Rijstrook afgesloten

De Vledderkamp en Bourtangerstraat blijven tijdens de werkzaamheden begaanbaar. Verkeer moet rekening houden met hinder omdat er steeds een rijstrook dicht is en de maximumsnelheid omlaag gaat. De werkzaamheden zijn afhankelijk van het weer. Als het veel regent of het vriest kunnen de werkzaamheden uitlopen en na de kerstvakantie worden hervat. Er wordt alleen overdag gewerkt aan de weg.

