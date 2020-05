Bestelbusbezorgers gezocht voor enquête over rugklachten

GRONINGEN – Voor een enquête over fysieke belasting op de werkvloer is een groep fysiotherapie-studenten op zoek naar bestelbusbezorgers.

De groep studenten doet onderzoek naar de fysieke werkbelasting van bestelbus bezorgers in het Noorden van Nederland, in verband met een nieuw product dat bij zou kunnen dragen aan het verminderen van rugklachten. Ben jij pakketbezorger of koerier? Je kunt de enquête anoniem invullen tot en met 23 mei (dit duurt 5-10 minuten).

Foto: mohamed_hassan/Pixabay