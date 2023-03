Bewonersinitiatieven: Omwonenden denken mee over voetpad en vangrail langs provinciale weg

Een nieuw voetpad naar de bushalte in Fraamklap en een houten vangrail langs de rijksweg N360 in de Groningse wijk Ruischerbrug. Het zijn twee kleine projecten die de provincie in het afgelopen jaar liet uitvoeren. Bijzonder is dat omwonenden met het voorstel kwamen en samen met de provincie hebben meegedacht over de beste oplossing.

Voetpad naar bushalte

Op initiatief van inwoners van Fraamklap is een betonnen voetpad aangelegd bij de bushalte langs de Fraamklapsterweg (N996). Omwonenden voelden zich onveilig als ze naar de bushalte liepen langs de provinciale weg en hebben hun wensen kenbaar kunnen maken in een schetsontwerp. De provincie combineerde de werkzaamheden met groot onderhoud, dat in 2022 op de planning stond.

Houten vangrail

Inwoners van Ruischerbrug vroegen de provincie om maatregelen te nemen voor een onveilige verkeerssituatie langs de rijksweg N360. Vlakbij de woningen zit een bocht in de weg waar auto’s soms uit koers raakten. Na gesprekken met de bewoners is gekozen voor een houten vangrail langs de weg. Deze vangrail is duurzamer en oogt vriendelijker dan een stalen variant. Bewoners zitten nu weer met een veilig gevoel in de woonkamer.

Bewonersinitiatieven

De provincie staat regelmatig in contact met inwoners rondom werkzaamheden aan of bij de provinciale weg. Dat gebeurt via inloopbijeenkomsten en bewonersbrieven, maar ook via weginspecteurs en omgevingsmanagers die in de buurt zijn. Ook ontvangen we meldingen als inwoners overlast of hinder ervaren in het verkeer op de provinciale weg. We kunnen niet altijd alles oplossen. Ernstige problemen proberen we zo snel mogelijk op te lossen. Minder dringende zaken plannen we in of combineren we zoveel mogelijk met andere werkzaamheden.

Een melding doen van verkeersonveilige situaties op de provinciale weg kan op deze pagina.

Foto: Provincie Groningen