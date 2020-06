Bijna 3 miljoen subsidie voor restauratie van Groninger rijksmonumenten

22 projecten kregen in totaal bijna € 3 miljoen voor de eerste aanvraagronde van de regeling voor groot onderhoud en restauratie van rijksmonumenten (GRRG). Van dit bedrag gaat € 2,5 miljoen naar projecten binnen het aardbevingsgebied.

Molen Adorp

De koren- en pelmolen Aeolus in Adorp is een van de rijksmonumenten die subsidie krijgen. De molen staat al lang leeg en de afgelopen twintig jaar ging de kwaliteit van het gebouw sterk achteruit. De eigenaar krijgt niet alleen een bijdrage voor de restauratie van de molen, maar ook een bedrag om de molen een nieuwe bestemming te geven. De molen wordt ingericht zodat er bezoekers ontvangen kunnen worden. Als de werkzaamheden klaar zijn, kan het publiek er producten kopen die in de molen gemalen zijn.

Meer dan 100 projecten

Sinds de start van de subsidieregeling begin 2018 is dit alweer de zesde ronde. Sinds die tijd hebben al 114 projecten subsidie gekregen voor sober en doelmatig onderhoud en restauratie van hun rijksmonument. Een aantal projecten ontving ook een bijdrage om een nieuwe bestemming te vinden voor een monument of energiebesparende maatregelen te nemen.

OCW en NCG

Het budget voor de GRRG is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de provincie Groningen. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de provincie Groningen.

Foto: Provincie Groningen