Boek ‘Groningen van Boven – Stad en Ommeland’ geeft een uniek tijdsbeeld

Op 10 augustus a.s. presenteert luchtfotograaf Koos Boertjens zijn nieuwe fotoboek ‘Groningen van Boven – Stad en Ommeland’ op vliegveld Oostwold. De burgemeester van Groningen Koen Schuiling krijgt dan het eerste exemplaar aangeboden. Dit unieke boek van maar liefst 320 pagina’s bevat bijna 600 luchtfoto’s die kenmerkend zijn voor Groningen Stad en Provincie.

Het boek telt 8 hoofdstukken, elk ingeleid met een tekstbijdrage van enkele bekenden uit Groningen Stad en Ommeland, zoals de commissaris van de Koning René Paas, de burgemeester van Groningen Koen Schuiling, Marco Glastra van het Groninger Landschap en Harm Post, voorzitter van Stichting DelfSail 2003, 2009 en 2016.

‘Groningen van Boven – Stad en Ommeland’ toont luchtfoto’s van de binnenstad, de wijken en bijzondere gebouwen. Maar ook van het Groninger landschap dat zo uniek voor Nederland is. Verder komen de economische ontwikkelingen in de Eemshaven en Delfzijl aan bod, met nadruk op de energietransitie en innovatie. Van DelfSail en de Oostwold Airshow – evenementen die je een keer gezien moet hebben – staan spectaculaire luchtfoto’s in dit boek.

‘Groningen van Boven – Stad en Ommeland’ heeft een liggend A4-formaat en is naast de Nederlandse tekst ook in het Engels en Duits vertaald. Het is verkrijgbaar voor € 29,95 bij Uitgeverij Boertjens & Kroes (www.groningenvanboven.nl) of in de boekhandel.

Foto: Koos Boertjens