Boominspecteurs op pad om zieke iepen op te sporen

PROVINCIE – Vanaf eind juni kun je weer op verschillende plekken in de provincie Groningen iepen tegenkomen met roze gekleurde stippen. Dit zijn in veel gevallen zieke iepen, die zijn gemarkeerd door de inspecteurs van Landschapsbeheer Groningen. Zij voeren in opdracht van Stichting Groninger Bomenwacht de iepziektebestrijding uit voor veel bomenbeheerders in onze provincie.

Boominspecteurs van Landschapsbeheer Groningen doen twee keer per jaar een inspectieronde langs alle iepen van de deelnemende gemeenten. Zieke iepen moeten snel en zorgvuldig worden verwijderd om te voorkomen dat ze gezonde bomen in de buurt besmetten. Zo houden we samen de iepziekte onder controle en kunnen we de karakteristieke iepen in onze provincie behouden. Het percentage zieke iepen is in de afgelopen tien jaar teruggebracht van tien procent naar minder dan één procent! Niet alleen de gemeentelijke bomen worden tijdens deze opsporing meegenomen. Ook particuliere bomen worden geïnspecteerd op iepziekte.

Help, ik heb een zieke iep! Wat nu?

Heb je iepen in de tuin of op het erf? Dan zullen de inspecteurs waarschijnlijk ook bij jou langskomen. Als ze zieke bomen aantreffen worden deze gemerkt met een gekleurde stip. Ook wordt dan gevraagd een verklaring te tekenen waarmee je afstand doet van de zieke boom of bomen en het daarbij vrijkomende hout. Ben je niet thuis, dan vind je een brief in de bus met het verzoek deze verklaring zo spoedig mogelijk op te sturen of contact op te nemen. Zieke bomen moeten immers snel verwijderd worden om verdere besmetting te voorkomen. Vervolgens zal binnen 10 werkdagen de boom worden weggehaald en het iepenhout afgevoerd. In geval van een zogenaamde ‘broedboom’, die heel snel voor een grote verspreiding kan zorgen, is dat binnen 3 werkdagen. In beide gevallen zijn daar voor jou als particulier geen kosten aan verbonden.

Heb je zieke iepen op het erf en is er nog niemand langs geweest? Of heb je zieke of dode iepen in jouw gemeente gezien, die nog niet zijn gemerkt? Meld ze dan aan bij Stichting Groninger Bomenwacht.

Foto: Stichting Groninger Bomenwacht (ingezonden)