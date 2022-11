Bouw Werelderfgoed centrum Waddenzee van start in 2023

LAUWERSOOG – Alle seinen voor de bouw van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog staan op groen. De bouw gaat in het voorjaar van start nu het eerdere ontwerp is geoptimaliseerd en de financiële steun zeker is. Het centrum is ontworpen door de Deense architecte Dorte Mandrup.

Nieuwe plek om het Waddengebied mee te maken

Het Werelferfgoedcentrum (WEC) in de haven van Lauwersoog wordt de nieuwe plek om het Waddengebied mee te maken. In het centrum is straks plek voor exposities over het Waddengebied en de ontstaansgeschiedenis ervan. Het centrum, van waaruit bezoekers het Waddengebied volop kunnen beleven, moet de regio een economische stimulans geven en mensen bewust maken van de kwetsbaarheid van het Waddengebied. Daarnaast is er plek voor een hotel met restaurant en café en krijgt Zeehondencentrum Pieterburen een plek in het centrum.

Zeehondencentrum Pieterburen

Het Zeehondencentrum Pieterburen verhuist van Pieterburen naar Lauwersoog. De huidige faciliteiten in Pieterburen lijden onder achterstallig onderhoud. Het Werelderfgoedcentrum biedt een plek om het goede werk van Zeehondencentrum Pieterburen te kunnen voortzetten en verder te verbreden.

Foto: Provincie Groningen