Bouwkuip getijdenduiker klaar, betonwerk kan beginnen

Foto: Heuvelman-Ibis

De afgelopen maanden zijn de funderingspalen aangebracht. In januari is de bouwkuip afgegraven tot een diepte van 1,6 meter onder NAP. De horizontale stalen buizen zorgen ervoor dat de damwanden bestand zijn tegen de waterdruk van de Eems. Hierdoor blijft de bouwkuip overeind staan. De stalen schermen die haaks op de bouwkuip staan, worden onderdeel van de getijdenduiker. Ze zorgen ervoor dat het zeewater straks niet langs de getijdenduiker kan stromen. Zo voorkomen we erosie van de dijk.

Het maken van de getijdenduiker is opgedeeld in zogenaamde “moten” De bouw van de getijdenduiker is opgedeeld in delen. Dit zorgt ervoor dat de te storten onderdelen met beton niet te groot worden. En dat er niet te veel mensen tegelijk aan het werk zijn in de bouwkuip. Deze werkzaamheden duren tot eind oktober.

Foto: Provincie Groningen