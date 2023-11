Bouwkuip voor getijdenduiker klaar

Wie de afgelopen maanden over de zeedijk liep, kon de imposante machines achter het strand van Bierum haast niet missen. Sinds augustus is hard gewerkt aan de bouwkuip voor de aanleg van de getijdenduiker. Dat verliep zonder problemen, al lag het werk soms even stil door de harde wind. Nu de bouwkuip klaar is, gaan de heipalen voor de fundering van de tunnelbak de grond in. Rondom de bouwplaats kan dit geluid en trillingen veroorzaken.

Ruim honderdvijftig dikke stalen damwanden beschermen het land tegen de zee tijdens de bouw van de dijkdoorgang. ‘Hierdoor kunnen we ook tijdens het stormseizoen veilig bouwen aan de duiker’, zegt Arjen Heijers. Hij is uitvoerder bij Heuvelman Ibis uit Delfzijl. ‘De Dubbele Dijk ligt zo’n beetje in onze achtertuin.’

Veiligheid voorop

Wie zoals Arjen opgroeit langs de kust, weet hoe belangrijk dijken zijn in de bescherming tegen het water. ‘Dat we nu een opening maken in de dijk is ook voor ons bijzonder.’ Waterveiligheid leeft, merkt Arjen ook in de gesprekken met inwoners die een kijkje komen nemen bij de bouw. Daarom is het goed om te weten dat de bouwkuip voldoet aan dezelfde normen als de zeedijk. De tijdelijke, waterdichte constructie is bestand tegen de zwaarste stormen. Als de getijdenduiker klaar is, worden de damwanden weer weggehaald. De getijdenduiker krijgt schuiven die, als het nodig is, helemaal dicht kunnen. Er kan dan geen water meer binnenstromen.

Foto: Provincie Groningen