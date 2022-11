Brede Groene Dijk wint prijs van nationaal Deltaprogramma

De Brede Groene Dijk is de winnaar van het Zonnetje 2022, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door de deltacommissaris tijdens het Nationaal Deltacongres. De prijs gaat naar een aansprekend project dat een lichtend voorbeeld kan zijn voor anderen als het gaat om effectieve, innovatieve en kansrijke uitvoering van het nationaal Deltaprogramma. Op 10 november werd de prijs uitgereikt door deltacommissaris Peter Glas.

Wereldprimeur

De Brede Groene Dijk is een project van Eems-Dollard 2050. In Noordoost-Groningen is een kilometer zeedijk langs de Dollard versterkt met zout baggerslib uit de buurt. En dat is een wereldprimeur! Het waterschap Hunze en Aa’s besloot dat de dijk niet versterkt werd met asfalt maar met klei, een oplossing die in het Natura 2000-landschap past. Hiervoor werd slib uit de Dollard gebruikt. Het slib is ter plekke gerijpt tot klei en afgelopen zomer aangebracht op de afgekeurde dijk. Hiermee is een brede, veilige dijk ontstaan. De dijk is ook eenvoudig aan te passen aan een versneld stijgende zeespiegel, omdat er klei bovenop de bestaande laag aangebracht kan worden. Met het baggeren van slib uit de Dollard is ook de natuur geholpen. Op deze manier wordt het water minder troebel en dat is goed voor het onderwaterleven. Tijdens het baggeren heeft het waterschap een eiland aangelegd, waar kluten veilig kunnen broeden.

Foto: Provincie Groningen