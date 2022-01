Brief aan minister Blok: '7,6 miljard kuub gaswinning in Groningen onnacceptabel'

De Groningse overheden vinden een verhoging van de gaswinning uit het Groningenveld naar 7,6 miljard kuub niet acceptabel. Dat schrijven ze in een brief aan demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken. De overheden verzoeken de minister dringend om alternatieven te onderzoeken. ‘Het weer verhogen van de gaswinning is een enorme klap als het gaat om het vertrouwen van inwoners’, aldus de overheden. Op 6 januari 2022 schreef Blok in een brief aan de Tweede Kamer dat de gaswinning mogelijk wordt verhoogd naar in 2022. In het vaststellingsbesluit september 2022 was er sprake van een winning van 3,9 miljard kuub.

Lees de volledige brief ( PDF-bestand, 165 KB)in het dossier gaswinning.

Foto: Provincie Groningen