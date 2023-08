Brug Enumatil in september vier weken dicht voor opknapbeurt

De brug in Enumatil is van maandag 4 tot en met vrijdag 29 september gestremd voor gemotoriseerd verkeer. De draaibrug over het Hoendiep wordt schoongemaakt, geschilderd en technisch onderhouden. Fietsers en voetgangers kunnen gewoon gebruik blijven maken van de brug tijdens de werkzaamheden. Voor de scheepvaart wordt de brug een keer per uur bediend.

De brug Enumatil, die de provinciale wegen Dorpsstraat en Hoendiep Oostzijde verbindt, is dicht voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de provinciale wegen N980 (Sebaldeburen – Zuidhorn), N388 (Boerakker – Sebaldeburen) en de A7. Voor een goede doorstroming op de omleidingsroute wordt een tijdelijk parkeerverbod ingesteld op een deel van het Hoendiep Oostzijde. Alle winkels, bedrijven en woningen blijven bereikbaar, deels via omleidingsroutes. De omleidingen worden met borden aangegeven.

Fietsers en voetgangers

Bromfietsers, fietsers en voetgangers kunnen de brug in Enumatil gewoon blijven gebruiken. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat iedereen veilig over de brug kan tussen 07.30 en 17.30 uur. In de avond en nacht zijn er geen werkzaamheden. Dan kunnen (brom)fietsers en voetgangers de brug zelf passeren.

Ook werkzaamheden brug Pasop en deel N978

De provincie werkt maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 augustus aan de brug Pasop, ook bekend als de Auwematil. De slijtlaag van de brug wordt dan hersteld. Ook delen van het asfalt en de graskeien langs de provinciale weg N978 Pasop worden hersteld. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N388, de N980 en de N355. Lokaal verkeer kan omrijden via Enumatil. Voor fietsers en landbouwverkeer worden aparte omleidingsroutes aangegeven.

Foto: Provincie Groningen