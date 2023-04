Brug tussen Enumatil en Pasop 5 dagen dicht voor onderhoud

De brug Pasop, in de N978 tussen Enumatil en Leek, krijgt een opknapbeurt. De brug is daarom volledig gestremd voor al het doorgaande verkeer van maandag 1 mei 06.00 uur tot en met vrijdag 5 mei. De provinciale weg is afgesloten vanaf Hoendiep Zuidzijde in Enumatil tot de aansluiting met de Oude Postweg in Pasop.

Onderhoud

De brug Pasop (ook bekend als de Auwematil) krijgt een onderhoudsbeurt. De brug wordt schoongemaakt, de slijtlaag wordt vervangen en het beton wordt gerepareerd. Door het uitvoeren van deze werkzaamheden is de brug voor de komende jaren weer vrij van onderhoud en blijft de brug ook in de toekomst veilig voor gebruik.

Omleidingsroutes

De provinciale weg N978, die de N980 ten westen van Zuidhorn verbindt met de A7 bij Leek, is tijdens de werkzaamheden afgesloten ter hoogte van de brug. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N388, de N980 en de N355. Lokaal verkeer kan omrijden via Enumatil. Voor fietsers en landbouwverkeer worden aparte omleidingsroutes aangegeven.



Foto: Provincie Groningen