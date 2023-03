BVNL eist inzage in coronabonnetjes van provincie Groningen

PROVINCIE – Meer dan elf miljoen euro: zoveel gaf de provincie Groningen uit aan coronasteun voor ondernemers. Maar waar al dat geld is terechtgekomen, is niet bekend. BVNL Groningen heeft inmiddels een WOB-verzoek gedaan.

Robert Pestman, lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in Groningen, stelde namens BVNL meerdere malen vragen aan de gedeputeerde, maar kreeg telkens nul op het rekest. “Het antwoord kwam neer op dat we er maar op moeten vertrouwen. En dat is niet hoe het hoort te gaan”, aldus de provinciale partijleider.

11,5 miljoen euro

“Het gaat me echt niet om de namen van die ondernemers”, legt Pestman uit. “Maar als volksvertegenwoordiger wil ik wel kunnen controleren of ons belastinggeld op de goede plek terechtkomt.” Het gaat in totaal om 11,5 miljoen euro.

BVNL laat het hier niet bij zitten. Voor Pestman is het een principekwestie. “Als we gewoon een nota hadden gehad met zwartgelakte namen en rekeningnummers, was er niks aan de hand. Maar juist die geheimzinnigheid wekt argwaan.”

Daarom deed BVNL onlangs een verzoek met een beroep op de Wet open overheid (Woo, voorheen Wob). Als de inhoud daar aanleiding voor geeft, stelt Pestman daar na de verkiezingen vragen over in de Provinciale Staten.

Foto: viarami/Pixabay