Campagne 'Doortrappen Groningen' wil senioren motiveren om vaker en veiliger te fietsen

Met de campagne ‘Doortrappen Groningen’ willen de provincie Groningen en Verkeerswijzer Groningen senioren motiveren om vaker en veiliger te fietsen. Door vaker te fietsen voelen mensen zich gezonder en blijven ze langer mobiel en zelfredzaam. Ook blijkt uit cijfers dat er steeds meer ongevallen met seniore fietsers zijn. Daarom helpt en motiveert Doortrappen Groningen hen om zelf maatregelen te nemen om veel en veilig te blijven fietsen.

Diverse fietsactiviteiten

Het programma van Doortrappen Groningen bestaat uit verschillende leuke en leerzame fietsactiviteiten voor zestigplussers. Ze worden lokaal aangeboden in samenwerking met de Groningse gemeenten. Deelnemers kunnen een proefrit maken op een driewielfiets, handige tips ontvangen over veilig fietsen, meedoen met fietsclinics en gezellig met anderen een route fietsen door het mooie, Groningse landschap. Aanmelden voor de activiteiten kan op www.doortrappengroningen.nl.

Organisatie

Het programma Doortrappen in een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Provincie Groningen en Verkeerswijzer Groningen hebben dit overgenomen. Alle gemeenten in Groningen werken eraan mee. Het programma wordt uitgevoerd door Huis voor de Sport Groningen, de Fietsersbond, VeiligheidNL en Senza Communicatie. Ze werken daarbij samen met verschillende organisaties, instellingen en mensen die betrokken zijn bij (veilig) fietsen in Groningen.

Foto: Provincie Groningen