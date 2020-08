Campagne van start op fietspad langs Noord-Willemskanaal 

Op het fietspad langs het Noord-Willemskanaal is deze maand de campagne ‘We hebben oog voor elkaar’ gestart. De provincies Groningen en Drenthe doen in september weer onderzoek naar de mening en ervaring van de gebruikers van het fietspad langs het Noord-Willemskanaal, tussen en Haren en stad Groningen.

Verschillende gebruikers

De gebruikers van het fietspad langs het Noord-Willemskanaal verschillen nogal van elkaar. Je komt er wandelaars en hardlopers tegen, fietsers op snelle speed pedelecs, racefietsen, snorfietsen, elektrische fietsen, gewone fietsen en fietsende coaches van de roeiers in het kanaal. Ondanks deze verschillen wil de provincie ervoor zorgen dat iedereen op een prettige en veilige manier gebruik kan blijven maken van hetzelfde fietspad. Daarom is de campagne ‘We hebben oog voor elkaar’ op dit fietspad bedacht.

Hoeveel fietsers groet jij?

Met een spandoek en sjablonen op het wegdek worden fietsers en voetgangers opgeroepen om elkaar te groeten. Langs het fietspad en op het wegdek staat de vraag “hoeveel fietsers groet jij?”. Door actief op te letten wie ze tegenkomen, hebben mensen meer aandacht voor elkaar en wordt het fietspad veiliger en prettiger. In 2019 zijn de verschillende gebruikers gevraagd naar hun ervaringen op dit fietspad. Uit die enquête bleek dat een van de grootste zorgpunten is dat fietspadgebruikers hun aandacht niet bij de andere fietspadgebruikers en niet op het fietspad gericht hebben.

Enquête

De provincie houdt opnieuw een enquête over de ervaringen van gebruikers van het fietspad over de campagne en over het fietspad. Invullers van de enquête maken kans op een polaroidcamera of e-reader! De enquête is tot 28 september te vinden op www.mijnfietspad.nl. De resultaten van deze enquête worden vergeleken met een eerdere enquête uit 2019.

Fietsvriendelijke provincie

De provincie Groningen wil fietsvriendelijk zijn, door het zo aantrekkelijk mogelijk te maken de fiets te pakken. In 2018 is het fietspad tussen de A28 en het Noord-Willemskanaal opnieuw aangelegd. Het wordt onderdeel van de nieuwe Doorfietsroute Groningen-Assen. Doorfietsroutes in de regio Groningen-Assen zijn fietspaden met weinig of geen verkeerslichten en zoveel mogelijk voorrang op kruispunten. Deze brede en comfortabele fietspaden worden goed onderhouden en worden in de winter als eerste sneeuw- en ijsvrij gemaakt.

Foto: Provincie Groningen