Campagne 'Zo simpel als wat' informeert inwoners over geld- en energiebesparing

‘Last van winderigheid? Plaats tochtstrips!’ En: ‘Hou je klep dicht. Plaats een brievenbusborstel!’ zijn twee van de campagne-uitingen die Groningers moeten verleiden om direct actie te ondernemen of naar de website Zosimpelalswat.nl te gaan. Een website vol bespaartips en hulp om dit ook daadwerkelijk te realiseren. ‘Zo simpel als wat’ is een gezamenlijke campagne van de provincie Groningen, alle Groninger gemeenten en twaalf woningcorporaties. Het doel van de campagne is om Groningers te informeren hoe ze eenvoudig energie en daarmee geld kunnen besparen.

Besparen is makkelijk

Veel mensen hebben een hoge energierekening die met de huidige energieprijzen alleen maar hoger wordt. Door minder energie te gebruiken is het mogelijk om behoorlijk wat geld te besparen. De bespaartips uit de campagne zijn eenvoudig en kosten vaak niets of heel weinig. De deur dicht doen, geen bank voor de verwarming en korter douchen bijvoorbeeld. De meeste tips kosten niets, het zit vooral in het doen. Op de campagnewebsite staan deze tips op een rijtje met daarachter het verwachte bespaarbedrag.

De besparing bepalen

Om de besparing te kunnen berekenen is het van belang of iemand alleen woont of met partner en kinderen. Dit heeft invloed op onder andere het waterverbruik, gasverbruik en verlichting. Hiernaast maakt het uit of iemand in een appartement, een tussenwoning, een 2-onder-1-kap of vrijstaande woning woont. De bedragen die op de website vermeldt staan bij de bespaartips zijn gebaseerd op een tussenwoning voor een gemiddeld gezin (bestaande uit 2,2 personen).

Hulp

Gemeenten, energieloketten en woningcorporaties bieden hulp bij besparen. Door bijvoorbeeld gratis energiecoaches in te zetten. Deze coaches komen bij mensen thuis en informeren over alle mogelijke besparingen. Ook zijn Groninger woningcorporaties op verschillende plekken druk bezig met het vernieuwen en verduurzamen van de woningen.

Foto: Provincie Groningen