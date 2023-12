Campagne Zo simpel als wat weer van start

Vandaag, woensdag 6 december, start de campagne Zo simpel als wat, om alle Groningers bewust te maken dat ventileren belangrijk is. Inwoners krijgen tips over hoe ze op een gezonde manier energie en daarmee geld kunnen besparen. De provincie Groningen, de Groninger gemeenten en -woningbouwcorporaties ondersteunen deze provinciebrede campagne.

De eerste uiting is ‘Zeg maar dag tegen schimmel’. Het is een knipoog naar het uitzwaaien van het paard van Sinterklaas die het land weer verlaat. Maar de ondertoon is de serieus: het niet goed ventileren van je huis kan leiden tot gezondheidsproblemen. Daarom is ook GGD Groningen actief bij de campagne betrokken. Alles over goed ventileren, de voordelen en dat je met kleine aanpassingen al veel kunt bereiken lees je op de website: www.zosimpelalswat.nl.

Comfort en gezondheid

Door de hoge energieprijzen zijn sommige inwoners geneigd ventilatieroosters dicht te houden en de verwarming heel laag of zelfs uit te zetten om kosten te besparen. Dit kan tot schimmel en vochtproblemen leiden, en uiteindelijk zelfs tot gezondheidsproblemen. Het is een veelvoorkomend probleem. Op de juiste manier ventileren draagt bij aan het verhogen van het comfort in de woning en een gezondere leefomgeving.

Praktische tips

Net als in de voorgaande campagnes, valt de campagne op door haar opvallende en optimistische toon met een serieuze boodschap. Door het geven van praktische tips over ventileren en isoleren, zet het de inwoners aan tot actie. Kijk op www.zosimpelalswat.nl voor alle tips en hulp.

Foto: Provincie Groningen