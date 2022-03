Capaciteit fietsenstalling Europapark uitgebreid

De goed gebruikte fietsenstalling bij station Europapark in Groningen is uitgebreid. Vanaf nu is er plek voor 700 extra fietsen. Gedeputeerde Fleur Gräper – van Koolwijk maakte vrijdag 25 maart als eerste gebruik van de nieuwe fietsparkeerplaatsen.

700 extra plekken

De capaciteit van fietsenstalling Europapark is uitgebreid van 600 naar 1300 plekken. Deze uitbreiding is nodig door de groei van het Europapark en de steeds grotere rol van het station Europapark in het regionale netwerk van openbaar vervoer. En door de verbouwing van het Hoofdstation wordt Europapark de komende jaren regelmatig gebruikt als eindstation voor treinen.

Bovenrekken

De fietsenstalling bij station Europapark is sinds de opening in 2012 een succes. De toegankelijkheid is uitstekend en de kwaliteit en service van de stalling zijn hoog. De capaciteit is uitgebreid door bovenrekken te plaatsen op de bestaande fietsenrekken.

Subsidie

Vanuit het Uitvoeringsprogramma Fiets ( PDF-bestand, 6 MB) geeft de provincie een subsidie van € 120.000 voor dit project. Ook de stations van Bedum, Grijpskerk, Hoogezand-Sappemeer, Martenshoek, Veendam, Winschoten, Groningen Hoofdstation en Groningen Noord ontvingen subsidie voor extra fietsenstallingen. Deze stallingen worden in 2022 en 2023 uitgebreid.

Project

De uitbreiding bij Europapark is een gezamenlijk project van de gemeente Groningen, de provincie Groningen en ProRail. De gemeente Groningen financiert de exploitatie van de stalling.

Foto: Provincie Groningen