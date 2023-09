College reageert op Miljoenennota

Het college van Gedeputeerde Staten is voorzichtig positief over de Miljoenennota. Commissaris van de Koning René Paas benadrukt dat Groningen als landsdeel mee willen doen. “Je bent er niet als je als provincie voor de 9e keer wordt genoemd in de Troonrede. Warme woorden zijn mooi, maar er hoort ook geld bij”.

Financieel onduidelijk

De komende twee jaar lukt het met de begroting, maar vanaf 2026 moet Den Haag bijspringen. Het College wil ‘knaken voor de taken’ en tempo maken met grote projecten als de transitie in de landbouw en circulaire economie. Verder mist het college aandacht voor visserij, het openbaar vervoer en de problemen in Ter Apel. Gedeputeerde Staten zijn tevreden met de aandacht voor het versterken van de brede welvaart, het aanpakken van armoede en de aandacht voor mentale problemen.

Ontbijt

Het college van Gedeputeerde Staten kwam dinsdag 19 september traditiegetrouw samen met de colleges van de provincies Drenthe en Fryslân voor het ‘Prinsjesdagontbijt’ in Escher het Paleis in Den Haag. Dit evenement wordt sinds een aantal jaren op Prinsjesdag georganiseerd, voorafgaand aan de Troonrede. De colleges van de drie provincies en de noordelijke Tweede Kamerleden zijn hierbij aanwezig. Het evenement werd dit jaar georganiseerd door de provincie Fryslân. Het ontbijt is bedoeld om in ontspannen sfeer de noordelijke belangen onder de aandacht te brengen in Den Haag.

Foto: Provincie Groningen