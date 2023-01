Commissaris van de Koning René Paas: “Den Haag heeft wat recht te zetten”

Inwoners van Groningen hebben er nog niets aan als het kabinet straks excuses maakt voor de manier waarop de Staat bij de gaswinning is omgegaan met de veiligheid van Groningers. Ook voor een belofte dat de versterking en de afhandeling van schade straks beter moeten, kopen Groningers nog niets. Dat zegt commissaris van de Koning René Paas van de provincie Groningen vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak in het Provinciehuis.

Daden

Paas wil dat het kabinet het na de presentatie van het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie niet bij woorden laat, maar daden laat zien. Over een maand verschijnt het rapport van de Enquêtecommissie. Bij de verhoren werd duidelijk dat de Nederlandse staat in 60 jaar gaswinning maar één belang zag: dat van de staatskas.

Rekening bij de Groningers

Gas is een succes met een inktzwarte rand, zegt Paas. Nederland werd schatrijk van Gronings gas. Er waren jaren dat de gasbaten goed waren voor 20 procent van de inkomsten van het rijk. Onze welvaartsstaat, de infrastructuur in de Randstad – het is er allemaal van betaald. Maar de rekening werd neergelegd bij Groningers, die de pech hadden dat de gasbel zich onder hun huis bevond.

Ereschuld

Excuses hebben onze inwoners al vaak gehad, zegt Paas. “Beloften ook. Het woord ‘ereschuld’ in een recente Kamermotie is treffend gevonden. Maar die woorden zijn leeg, als ze niet worden gevolgd door daden.” Groningen verwacht van de Haagse politiek, van kabinet en parlement, dat de onverkwikkelijke geschiedenis van de gaswinning praktische consequenties heeft, stelt Paas. “Bevrijd mensen uit een bureaucratisch doolhof. Maak heel wat gebroken is. Zet recht wat onrecht is geworden. Toon je commitment zonder voorbehoud. Aan de Nederlanders die door de gaswinning worden geraakt. Aan het deel van Nederland dat zich in de afgelopen tijd de ‘gaskolonie’ heeft gevoeld. Den Haag heeft echt wat recht te zetten.”



Foto: Provincie Groningen