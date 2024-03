Commissaris van de Koning tijdens symposium in Emmeloord: ‘Den Haag kijkt verkeerd naar financiering Lelylijn’

Dat zegt René Paas, commissaris van de Koning in Groningen, later vandaag in Emmeloord tijdens een symposium over de Lelylijn. Hij groeide op in de Noordoostpolder en wijst er tijdens een symposium vandaag in zijn oude woonplaats op dat het besluit om de Noordoostpolder aan te leggen werd genomen, midden in de crisis van de jaren dertig. De kosten van de aanleg bedroegen bijna 13 procent van de toenmalige Rijksbegroting.



Nederland moet vooruit. En dat geldt het meest voor het noordelijke deel van ons land. Dan helpt het niet als de Lelylijn altijd op lijstjes in Den Haag staat met ‘financiële tegenvallers’. En er meteen gemakshalve maar het hoogste bedrag van een bandbreedte wordt gebruikt.



De kost gaat voor de baat uit. Stop ermee om de Lelylijn vooral als kostenpost te zien. Het is een kans. Het is een grote kans voor Noordelijk Nederland. Maar dat is maar de helft van het verhaal. Het is de beste investering in héél Nederland als je de landsdelen beter met elkaar verbindt. Van deze spoorlijn knapt Nederland aan twee kanten van de lijn op. ‘De technische stappen mogen nooit het zicht ontnemen op waar het hier werkelijk om gaat. De bereidheid om de grote afstanden in een klein land drastisch te verkleinen. De onrechtvaardige verschillen te verkleinen. En zo Nederland een flink stuk beter te maken’, stelt Paas.



Paas is voorzitter van de Stuurgroep Lelylijn. Op het symposium lichtte hij toe dat de minister volgens de systematiek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dit najaar besluit of er een verkennend onderzoek komt naar de Lelylijn.

Toch hoopt Paas dat het besluit om de spoorlijn aan te leggen tijdens de formatie van het nieuwe kabinet wordt genomen. ‘Inwoners in het Noorden, in de beide polders, hebben ook recht op een goede bereikbaarheid,’ zegt hij. ‘Investeer dus, net als vroeger, in de toekomst van héél Nederland.’

Foto: Provincie Groningen