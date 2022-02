Commissaris van Koning René Paas presenteert jaarverslag 2021

Het jaarverslag van commissaris van de Koning René Paas over 2021 is uit. In dit verslag schrijft hij elk jaar over zijn taken en activiteiten als commissaris van de Koning in de provincie Groningen.

Heel Nederland

Het jaarverslag heeft als titel ‘Heel Nederland’. Paas legt uit: ‘In het inleidende hoofdstuk maak ik duidelijk waarom Nederland beter af is als we het land als één geheel bezien. In het afgelopen jaar heb ik in de volle openbaarheid mijn best gedaan om dat te bevorderen’. Paas schrijft meerdere malen per week over zijn werkzaamheden en geeft elke maand een overzicht met zijn ‘Paasrapport’.

Lees het volledige jaarverslag ( PDF-bestand, 31 MB) in PDF. Zijn persoonlijke weblog is te volgen via LinkedIn of cdk-provinciegroningen.nl.

Foto: Provincie Groningen