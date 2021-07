Condoom.nl: ‘Groningers hebben de grootste’

PROVINCIE – Inwoners uit de provincie Groningen hebben het afgelopen jaar de meeste condooms van het grootste formaat besteld. Dat meldt Condoom.nl naar aanleiding van Het Grote Condoomonderzoek 2020.

Uit het onderzoek blijkt dat Groningers in 2020 het vaakst condooms van maat 60 (XL) of groter hebben besteld. De koploper van vorig jaar, Drenthe, eindigt nu op plek twee en inwoners van Zuid-Holland staan op de derde plaats. Wanneer er op gemeentelijk niveau wordt gekeken, blijkt dat de grootste condoommaat (maat 69) het meest in respectievelijk Almere (Flevoland), Rotterdam (Zuid-Holland), Tweede Exloërmond (Drenthe), Rhoon (Zuid-Holland) en Oldehove (Groningen) werd besteld.

‘Goed passend is de nieuwe standaard’

Condoom.nl is verheugd dat steeds meer mensen van de standaard condoommaat afstappen en in plaats daarvan kiezen voor een goed passend condoom. “Deze conclusie trekken we door de cijfers van het onderzoek van 2019 en 2020 met elkaar te vergelijken”, schrijft het bedrijf. “We zien dat gemiddelde condoommaat, maat 56, langzaam minder de overhand heeft in alle orders. De grote hoeveelheid maten die we aanbieden worden steeds beter benut. Gelukkig maar! Het is namelijk veel veiliger en fijner in gebruik wanneer je een goed passend condoom gebruikt.”

‘Meer aandacht voor het juiste condoom’

Het kiezen van de juiste maat condoom komt de veiligheid tijdens seks dus ten goede. De belangrijkste vraag blijft daarom of de condoomgebruikers wel goed hebben gemeten voordat ze condooms kopen. “Gelukkig zien we dat naast de hoeveelheid verkopen ook de verblijftijd op de site toeneemt, vooral op pagina’s waar we uitleggen hoe je het juiste condoom kiest. Online bestellen is dus niet alleen anoniem en gemakkelijk, maar zorgt er ook voor dat er meer aandacht is voor kiezen van het juiste condoom!”

Hoe kies je de juiste condoommaat?

Maar hoe weet je of je de juiste condoommaat gebruikt? Daarvoor biedt het bedrijf een zogenoemde penismeter aan op hun website. Met deze speciale meter kan men de omtrek van de penis meten, welke van belang is voor het kiezen van de juiste maat condoom. Wil jij weten of je ook de juiste maat condoom gebruikt? Voor één euro bestel je een penismeter en weet je precies welke maat condoom jij moet hebben.

Over Het Grote Comdoomonderzoek

Het Grote Condoomonderzoek is gebaseerd op data-analyse van verkoopcijfers van Condoom.nl uit 2019 en 2020. De informatie over bestelde artikelen en de maten zijn gecombineerd met aantallen en de postcodes waar geleverd werd. Ook zijn de data gecombineerd met gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en In Goeden doen, een website over fit, gezond en vrolijk leven. Benieuwd naar het hele onderzoek? Klik hier voor Het Grote Condoomonderzoek 2020.



Foto: Deon Black/Unsplash