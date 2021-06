Corona-risiconiveau in provincie Groningen naar ‘zorgelijk’

PROVINCIE – Het aantal Groningers dat positief getest is op het coronavirus COVID-19 daalt in hoog tempo. Het risiconiveau van de provincie verschuift daarom van ‘ernstig’ naar ‘zorgelijk’.

Sinds begin mei gaat het aantal coronabesmettingen in Nederland hard naar beneden, zo blijkt uit data van het coronadashboard van de Rijksoverheid. In de recente persconferentie werd daarom aangekondigd dat de maatregelen om het virus in te dammen daarom in grote stappen worden versoepeld. Het virus lijkt (vooralsnog) verslagen en de maatschappij gaat van lockdown naar open-up. En als kers op de taart hebben we er ook nog eens heerlijk zomers weer bij.

Nog niet uit de gevarenzone

Maar hoewel het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames in ons land flink aan het dalen is, moeten we nog niet te hard van stapel lopen. Het risiconiveau in onze provincie is op het moment van schrijven namelijk nog altijd ‘zorgelijk’, wat betekent dat er nog altijd (te) veel nieuwe besmettingen zijn en dat de druk op de zorg nog steeds te groot is. Ook is de situatie bij dit risiconiveau lastig onder controle te houden, zo valt te lezen op het coronadashboard van de overheid. Het gevaar is dus nog zeker niet geweken.

Wat is een risiconiveau?

Elke provincie in Nederland heeft een eigen risiconiveau dat aangeeft hoe ernstig de situatie rondom corona in die regio is. Het niveau gaat van ‘zeer ernstig’ (het meeste risico), naar ‘ernstig’, ‘zorgelijk’ en ‘waakzaam’ (minst risicovol) en wordt bepaald door het aantal positieve testen en ziekenhuisopnames, waarbij het meest ernstige cijfer het niveau bepaalt. Is het aantal opnames bijvoorbeeld ernstig, maar het aantal positieve testen zorgelijk? Dan geldt dus het risiconiveau ‘ernstig’.

Elke twee weken vernieuwd

Het Outbreak Management Team (OMT) bekijkt geregeld of de grenswaarden (het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames dat bij een risiconiveau hoort) nog goed functioneert. Indien nodig adviseert het OMT het kabinet over nieuwe grenswaarden. Het risiconiveau wordt elke twee weken, of vaker indien nodig, vernieuwd. Eén dezer dagen wordt het risiconiveau opnieuw bepaald.

Foto: geralt/Pixabay