Coronapatiënt uit Nieuwe Pekela had geen coronaklachten

SCHEEMDA – De 62-vrouw uit Nieuwe Pekela die besmet is met het coronavirus, bleek helemaal geen griepachtige klachten te hebben.

De vrouw meldde zich dinsdag op de Spoedeisende Hulp van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) in Scheemda, maar haar klachten voldeden niet aan de zogeheten casusdefinitie van het RIVM. Ze had zelfs heel andere klachten, die helemaal niet wezen op corona.

‘Toevalsbevinding’

Pas in de loop van het traject werd er een grieptest uitgevoerd. Bij een dubbelcheck in het laboratorium is vervolgens geconstateerd dat het om het coronavirus gaat. “Het was een toevalsbevinding”, aldus Bas Wallis de Vries, lid van de Raad van Bestuur van het OZG, tegenover RTV Noord.

De vrouw wordt momenteel in strikte isolatie in het OZG verzorgd. Het is niet duidelijk hoe ze het virus heeft opgelopen. De vrouw is niet naar een risicogebied geweest en stelt ook niet in aanraking te zijn gekomen met iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld.

Geen symptomen, wel besmettelijk?

Het lijkt dus dat je het virus kunt hebben zonder dat je daarvan zelf op de hoogte bent. Dat overkwam ook een 20-jarige vrouw uit Wuhan, China. De Chineese vrouw had geen symptomen, maar besmette toch vijf familieleden met het coronavirus.

