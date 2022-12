Culturele instellingen aan de slag met gedragscode voor werken en ondernemen

Wat betekent de invoering van de Fair Practice Code voor culturele instellingen in de provincie Groningen? Om in 2025 goed voorbereid te zijn op deze verplichte gedragscode, kunnen deze instellingen kosteloos een doe-het-zelfpakket aanvragen. Maandag 19 december was er een startbijeenkomst in Forum Groningen met gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Kirsten de Wrede.

Fair Practice Lab

De bestuurders vroegen daar aandacht voor het ‘Fair Practice Lab Groningen’. Dit is een traject voor gesubsidieerde cultuurinstellingen om zelf een op maat gemaakte visie op fair practice uit te werken. Naast eerlijke betalingen in de sector gaat de fair practice over het ontwikkelen van een goed cultureel klimaat waarin mensen graag willen werken.

Pakket

Het pakket bestaat uit onder andere een doeboek en een zelf-gefaciliteerde workshop om een concrete visie, strategie en een plan van aanpak uit te werken. Deze kunnen worden gedeeld met verschillende stakeholders en worden gebruikt in bijvoorbeeld subsidieaanvragen. Het Lab is ontwikkeld door Kunsten ’92 en Platform ACCT.

Fair Practice Code

De Fair Practice Code is de gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. De code is gebaseerd op vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, duurzaamheid, vertrouwen en transparantie. Met ingang van 2025 is deze gedragscode verplicht voor alle cultuurinstellingen in de gemeente en provincie Groningen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Foto: Provincie Groningen