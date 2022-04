Culturele sector en bestuurders in gesprek over toekomst kunst en cultuur

Bestuurders, culturele instellingen en betrokkenen uit de culturele sector kwamen maandag 28 maart bijeen om te praten over de toekomst van kunst en cultuur in het Noorden. Dat deden ze via een interactieve talkshow in Stadslab Groningen.

Coronacrisis

De sector sprak onder andere over de effecten van de coronacrisis. Hoe kunnen overheden de sector ondersteunen? Hoe bereik en bedien je het publiek en welke uitdagingen zijn er nu de sector weer open is? Hoe betrek je vrijwilligers opnieuw bij je programma? Hoe ga je om met de vele zelfstandigen en ondersteuners die tijdens de crisis een andere baan zochten? Ook werd kennis gedeeld over de digitalisering van kunst en cultuur. Daar is tijdens de crisis veel ervaring mee opgedaan en dat blijft een onderdeel om bezoekers te trekken.

Meer bijeenkomsten

Dit is de eerste bijeenkomst in een reeks gesprekken over kunst en cultuur in Groningen. Later gaan kleinere groepen in gesprek over belangrijke thema’s, zoals de mogelijkheden voor talenten, de arbeidsmarkt en het belang van de amateurkunst. De opbrengsten worden ook gebruikt als input voor de nieuwe cultuurnota 2025-2028.

Foto: Provincie Groningen