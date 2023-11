De grens is een uitgestoken hand

Samenwerking kan grenzeloos zijn. Dat besef namen we als Groningse delegatie afgelopen week na een intensief werkbezoek mee uit Nedersaksen, Bremen, Hannover en Hamburg. We zijn er met open armen ontvangen. De grens tussen Nederland en Duitsland is geen hindernis maar een uitgestoken hand.

Mooie mix

Aan weerskanten van de grens bij Nieuweschans is de bereidheid groot om samen te werken en kennis te delen. Samenwerken deden we al, maar er zit nog veel meer in het vat. Namens de provincie namen Commissaris van de Koning René Paas en de gedeputeerden Bram Schmaal, Johan Hamster en Henk Emmens deel aan de `innovatiemissie’. Ook het college van B&W van de stad Groningen was fors vertegenwoordigd. Verder bestond de delegatie uit een mooie mix van bedrijven, overheden en kennisinstellingen.

Waterstofproject Gasunie

We hebben van dichtbij mogen snuffelen aan Duitse innovatie van wereldniveau. Er gingen voor ons deuren open bij MKB-bedrijven, maar ook bij Mercedes Benz, Airbus, de universiteit en de haven van Hamburg. In Hannover keken we rond bij een gigantisch waterstofproject van onze eigen Gasunie. Energie was namelijk een van de speerpunten in onze `missie’, naast innovatie en human capital.

Kansen

Interessant is hoe in Duitsland de overheid, het bedrijfsleven en de financiële wereld samenwerken aan innovatieve ontwikkelingen. Als Nederlandse en Duitse regio’s hebben we bovendien veel gemeen. We liggen samen aan de Noordzee, hebben kansen met wind en waterstof, en we staan vaak voor dezelfde uitdagingen. We hebben de onderlinge banden en relaties verdiept. De komende jaren gaan Groningers en Duitsers elkaar nog vaker opzoeken. We hebben elkaar veel te bieden. De mogelijkheden zijn grenzeloos.

Foto: Provincie Groningen