De staat van 5G in Groningen

Twee maanden geleden werd het 5G-netwerk van de drie grote Nederlandse providers ingeschakeld. KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo stelden op 28 juli 5G beschikbaar voor hun gebruikers. Op dat moment had het 5G-netwerk van geen van de providers een landelijke dekking. Hoe staat het er nu voor in Groningen?

T-Mobile

Ten tijde van de lancering van 5G was het T-Mobile-netwerk beperkt tot Den Haag ‘en een groot deel van Nederland’. Dat is inmiddels al veranderd naar een groter deel van Nederland, omdat de provider plannen heeft om voor het einde van dit jaar in heel Nederland 5G aan te bieden. Dit is de huidige dekking in Groningen:

VodafoneZiggo

VodafoneZiggo liep al snel voor op de andere providers qua dekking en dekt ongeveer 80 procent van Nederland. Veel van de grote steden in Nederland zijn al voorzien van 5G door deze provider. Dit is de huidige dekking in Groningen:

KPN

KPN startte in vijf steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Inmiddels zijn de grote westerse steden voorzien van 5G en bereikt KPN een steeds groter deel van Nederland met de 5G-dekking. De landelijke dekking volgt bij KPN ergens in 2021, terwijl voorlopig een groot deel van Nederland nog geen toegang heeft van 5G van KPN. De provincie Groningen heeft op dit moment nog geen 5G-dekking van KPN.

Aan de komst van 5G wordt al jaren gewerkt. Het nieuwe netwerk belooft hogere snelheden dan bij het 4G-netwerk en kortere vertragingen. Dit maakt het mogelijk om video’s sneller te streamen, grote bestanden sneller te verzenden en downloads zijn sneller klaar. Bovendien wordt gezegd dat de snelheid van 5G het mogelijk maakt om stabielere diensten te leveren aan kritische toepassingen.

“Vooralsnog merk je er als consument nog weinig van”, zegt Nick Berends van OnbeperktInternet. “De beloofde snelheden van het ultrasnelle 5G zijn nu nog niet mogelijk. Het netwerk waar het echt om gaat is pas vanaf 2022 beschikbaar op de frequenties die daarvoor noodzakelijk zijn.”

Foto: caeuje/Pixabay