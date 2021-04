Deel zuidelijke ringweg dit weekend afgesloten richting Hoogezand

De zuidelijke ringweg is vanaf vrijdagavond 2 april 22.00 uur tot maandagochtend 5 april 06.00 uur afgesloten tussen de Europaweg en knooppunt Euvelgunne voor verkeer richting Hoogezand. Het verkeer wordt omgeleid via de Europaweg.

Rijbanen schuiven op

De zuidelijke ringweg is op dit deel al een aantal weekenden eerder afgesloten geweest. Combinatie Herepoort is bezig de rijbanen van de ringweg te verleggen. Tussen het Europaplein en de Bornholmstraat schuiven de rijbanen tijdelijk iets op naar het noorden. Door de rijbanen te verleggen ontstaat ruimte voor de sloop van het zuidelijke deel van het viaduct over de Europaweg. Tussen de Bornholmstraat en de Euvelgunnerbrug schuiven de noordelijke rijbanen op richting de middenberm. Hierdoor ontstaat bij de Bornholmstraat/Osloweg voldoende veilige werkruimte voor de verbreding van de zuidelijke ringweg.



Foto: Provincie Groningen